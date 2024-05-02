На кладбища будут ездить дополнительные автобусы.

Администрация города Владимира объявила о запуске дополнительных автобусных маршрутов 5 мая, направленных к кладбищам Улыбышево и Байгуши. С 6:30 до 10:30 автобусы будут отправляться от площади Победы к кладбищу "Улыбышево" за 85 рублей.С 6:30 до 15:30 автобусы к кладбищу "Байгуши" будут отправляться от дома №10 по улице Гагарина, цена поездки — 75 рублей. Третий автобус будет курсировать между кладбищами "Улыбышево" и "Байгуши" с 7:00 до 15:00 за 70 рублей.