Какие нововведения ждут жителей Владимирской области при заключении контрактов на сотовую связь?
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Какие нововведения ждут жителей Владимирской области при заключении контрактов на сотовую связь?
В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ взялись за наведение порядка во взаимодействиях между операторами сотовой связи и гражданами. Законопроект уже подготовлен.
Отныне россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные в своем аккаунте на «Госуслугах». Кроме того, оператор должен будет направлять смс и уведомлять через личный кабинет.
Для иностранных лиц без гражданства ведомство также подготовило ряд изменений:
- Заключить договор на услуги связи они смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.
- Купить сим-карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж. Через интернет заключить договор будет нельзя.
- В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах. При этом всегда можно будет его переоформить в офисе оператора.
- На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.
До 1 февраля 2025 года операторы оповестят всех иностранных граждан об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учётом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. В противном случае услуги связи будут прекращены.
За нарушение вводимых требований будет установлена административная ответственность.
Фото: Минцифры РФ