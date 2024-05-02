Какие нововведения ждут жителей Владимирской области при заключении контрактов на сотовую связь? В...

Какие нововведения ждут жителей Владимирской области при заключении контрактов на сотовую связь?В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ взялись за наведение порядка во взаимодействиях между операторами сотовой связи и гражданами. Законопроект уже подготовлен.Отныне россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные в своем аккаунте на «Госуслугах». Кроме того, оператор должен будет направлять смс и уведомлять через личный кабинет.Для иностранных лиц без гражданства ведомство также подготовило ряд изменений:- Заключить договор на услуги связи они смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.- Купить сим-карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж. Через интернет заключить договор будет нельзя.- В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах. При этом всегда можно будет его переоформить в офисе оператора.- На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.До 1 февраля 2025 года операторы оповестят всех иностранных граждан об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учётом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. В противном случае услуги связи будут прекращены.За нарушение вводимых требований будет установлена административная ответственность.Фото: Минцифры РФ