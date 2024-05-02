Владимир может стать культурной столицей России в 2026 году Переходящее звание в 2024 году будет...

Владимир может стать культурной столицей России в 2026 годуПереходящее звание в 2024 году будет принадлежать Нижнему Новгороду, а в 2025 — Грозному. Но какому городу оно достанется в 2026? Это решает экспертная комиссия конкурса «Культурная столица года», а также сами жители страны.Сейчас 26 претендентов, среди которых и город Владимир.Набравший наибольшее количество голосов станет победителем в номинации «Народное голосование».В пресс-службе администрации уточнили: город со статусом культурной столицы года получает от государства помощь в развитии экономики и туризма. Эти деньги идут на реставрацию исторических зданий, организацию праздников и фестивалей, разработку экскурсионных маршрутов.Для участия в голосовании необходимо зайти на Платформу обратной связи с помощью учётной записи на «Госуслугах» и выбрать до пяти городов из списка конкурсантов. Это можно будет сделать до 1 декабря 2024 года.Фото: пресс-служба администрации Владимира