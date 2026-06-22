С 26 по 28 июня, в областном центре, под эгидой Союза писателей России состоится книжная ярмарка нового формата «33 страницы». Главные события мероприятия пройдут на территории известного в

С 26 по 28 июня, в областном центре, под эгидой Союза писателей России состоится книжная ярмарка нового формата «33 страницы». Главные события мероприятия пройдут на территории известного в городе общественного пространства – гастромаркета «Рынок на Студёной». Гостей ждут встречи с популярными российскими авторами, книжная ярмарка с участием ведущих издательств, выступления владимирских писателей, кинопоказы, концерты. На