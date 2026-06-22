Попадание в число победителей легендарной телевикторины открыло выпускнице из Владимирской области двери одного из самых престижных вузов страны.

Итоги интеллектуального состязания для старшеклассников подвели в эфире Первого канала 20 июня. Среди двенадцати сильнейших знатоков России оказалась представительница Владимирской области — ученица из Гороховца Валерия Гюмюшлю.Триумф в финале «Умников и умниц» стал для девушки пропуском во взрослую жизнь. Как сообщили в региональном правительстве, ректор МГИМО Анатолий Торкунов прямо в студии подписал приказ о зачислении всех финалистов на первый курс университета.