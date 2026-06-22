Власти работают с поставщиками и ФАС, чтобы устранить логистические сбои.

На оперативном совещании в правительстве области сегодня обсуждался вопрос перебоев с топливом на автозаправочных станциях. Проблемы с логистикой, возникшие у ряда поставщиков на прошлой неделе, вызвали ажиотажный спрос среди автомобилистов. Это привело к образованию очередей и росту цен даже на тех АЗС, где поставки осуществлялись в плановом режиме.Власти региона совместно с Министерством энергетики России, представителями соседних субъектов, поставщиками топлива и Федеральной антимонопольной службой разрабатывают комплекс мер по урегулированию ситуации. До полного восстановления нормального положения дел приоритет в отпуске топлива будет отдаваться транспорту экстренных и коммунальных служб, общественному транспорту, поставщикам жизненно важных товаров, компаниям по вывозу мусора и сельхозпроизводителям. Было дано поручение сформировать реестр малых фермерских хозяйств, нуждающихся в поддержке, чтобы обсудить с поставщиками вопросы снабжения.Граждан призывают по возможности сократить использование личных автомобилей и приобретать топливо только в необходимых объемах. Чем спокойнее будет реакция населения на временные сложности, тем быстрее удастся нормализовать обстановку, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в социальных сетях.