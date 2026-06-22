Вероника Закирова с детства знала, что свяжет жизнь с медициной. Ее мама — врач лабораторной клинической диагностики со стажем больше 63 лет. Все детство стало своеобразным погружением в

Вероника Закирова с детства знала, что свяжет жизнь с медициной. Ее мама — врач лабораторной клинической диагностики со стажем больше 63 лет. Все детство стало своеобразным погружением в профессию. Правда, по стопам мамы Вероника Закирова не пошла. Выбрала свой путь. Вероника Закирова, медицинский психолог Мама как бы в дальнейшем видела меня продолжателем ее профессии, но