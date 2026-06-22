Километровые пробки за бензином. За последние дни сообщения о «топливном кризисе» во Владимирской области стали звучать громче. В погоне за горючим автомобилистам приходится колесить по

Километровые пробки за бензином. За последние дни сообщения о «топливном кризисе» во Владимирской области стали звучать громче. В погоне за горючим автомобилистам приходится колесить по всему региону. Даже там, где стелы не показывают нули, выстраиваются очереди. Например, в воскресенье серьезный затор сковал «Татнефть» на Добросельской, аналогичная картина наблюдалась на улице Мира. На записях с места