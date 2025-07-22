Участились случаи выпадения детей из окон, информирует пресс-служба ОДКБ. Сейчас с среднем каждую неделю наблюдается от 3-5 случаев падений детей. Медики напоминают родителям, что москитная

Участились случаи выпадения детей из окон, информирует пресс-служба ОДКБ. Сейчас с среднем каждую неделю наблюдается от 3-5 случаев падений детей. Медики напоминают родителям, что москитная сетка не защитит ребенка. Малыш даже возрастом около года запросто вылетит на ней из окна. В жаркие дни необходимо быть особенно внимательными с маленькими детьми и открытыми окнами. Ранее в