Инцидент произошел 16 сентября 2024 года.

Ленинский районный суд Владимира приговор местному жителю, обвинявшемуся в хулиганстве с применением насилия. Инцидент произошел 16 сентября 2024 года.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вышел на балкон своей квартиры, где начал нецензурно выражаться и угрожать прохожим во дворе пневматической винтовкой. Когда один из них попытался его урезонить, обвиняемый выстрелил не менее двух раз, ранив одного мужчину в ногу.Вскоре хулиган был задержан полицией. Он признал свою вину и возместил потерпевшему моральный вред. Суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Пневматическая винтовка была конфискована. Приговор пока не вступил в законную силу.Ранее Александровский городской суд приговор 60-летнему жителю Московской области, которого признали виновным в смерти своего соседа по даче.