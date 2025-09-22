В Городскую клиническую больницу №5 г. Владимира поступила женщина, которую укусила ядовитая змея. Жительница Владимира хотела спасти её от машин. Гадюка выползла на дорогу. Чтобы её не

В Городскую клиническую больницу №5 г. Владимира поступила женщина, которую укусила ядовитая змея. Жительница Владимира хотела спасти её от машин. Гадюка выползла на дорогу. Чтобы её не задавили, женщина взяла её в руки и попыталась убрать с проезжей части. В этот момент змея её укусила. Скорая помощь доставила пациентку в ГКБ №5 г. Владимира с