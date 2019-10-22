1870-ого года, во Владимире была торжественно открыта знаменитая женская гимназия. Сейчас в стенах бывшей гимназии размещается школа № 1.

1870-ого года, во Владимире была торжественно открыта знаменитая женская гимназия.Здание возвели в 30-е годы 19-ого столетия. А под женскую гимназию дом перестроил архитектор Артлебен. Гимназия содержалась на средства земства с пособиями от города и Министерства народного просвещения. Попечительский Совет гимназии был утверждён самой Императрицей. В гимназию принимали девочек всех сословий по результатам экзаменов. Малоимущие ученицы- дочери земских служащих и дети преподавателей- освобождались от платы. Последний выпуск женской гимназии состоялся в 1918-ом. Это учебное заведение закончила знаменитая художница - "амазонка русского авангарда" Ольга Розанова, Варвара Златовратская- сестра владимирского писателя Николая Златовратского, Ольга Варенцова- участница трёх революций. Сейчас в стенах бывшей гимназии размещается школа № 1.