Стать частью истории просто! Особенно, когда двери отрыты! Молодежный клуб исторической реконструкции "Рарог" приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Стать частью истории просто! Особенно, когда двери отрыты! Молодежный клуб исторической реконструкции "Рарог" приглашает всех желающих на День открытых дверей.Стать частью команды предлагают единомышленникам, увлеченным изготовлением исторических предметов: костюмов, вооружения, мебели, посуды, инструментов с использованием технологий, соответствующих воссоздаваемой эпохе. Все эти предметы станут украшением исторических фестивалей различных городов России. Кстати, клуб реконструкторов работает на базе городского Молодежного центра Управления по физической культуре. Он находится во Владимире по адресу Безыменского, 9в. На этой неделе посещение возможно сегодня и в субботу с 17:30 до 9 вечера.