Он вынес его с поля боя.

Мобилизованный житель Петушинского района вынес с поля боя раненого брата. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.Глава района Александр Курбатов и депутат ЗС Павел Шатохин посетили бойца в госпитале Санкт-Петербурга, где военнослужащий проходит лечение. Его вместе с братом мобилизовали в сентябре. В зоне СВО родственники попали под миномётный обстрел. В итоге один из братьев получил ранение, а второй вынес пострадавшего с поля боя. Сейчас он продолжает выполнять боевые задачи.Имена солдат не называются.