Для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться дистанционным сервисом «Личный кабинет».

С начала года Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел 32 рейда по злостным должникам – физическим лицам, накопившим свыше 100 тысяч рублей долга. По итогу мероприятий неплательщики погасили 2,8 млн рублей.Представители Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» еженедельно проверяют адреса, где проживают недобросовестные клиенты, производят ограничение электроэнергии, составляют акты самовольного подключения, а также проводят разъяснительные беседы о необходимости оплаты образовавшейся задолженности.Если потребитель продолжает игнорировать требования закона, дело передается в суд. Только с начала 2022 года компания направила в судебное ведомство более 18611 исковых заявлений в отношении должников. Такая планомерная, регулярная работа со злостными должниками привела к росту числа клиентов, добровольно оплативших долг после рейдовых мероприятий.Напоминаем, что в результате вынесения судебных решений неплательщику может грозить арест банковских счетов и имущества, запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем или объектом недвижимости.Обращаем внимание, что до конца года при оплате долга, текущих начислений за ноябрь и рекомендованного платежа за декабрь, можно получить списание пени и стать участником розыгрыша бытовой техники в рамках акции «В Новый год – без долгов и с подарками». Подробности на сайтеДля своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться дистанционным сервисом