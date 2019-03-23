Виктор Дробыш рассказал о начале своего творческого пути. В программе Судьба человека телеканала Россия 1 музыкальный продюсер признался, что многим обязан Алле Пугачевой.

Виктор Дробыш рассказал о начале своего творческого пути. Впрограмме "Судьба человека" телеканала "Россия 1" музыкальный продюсер признался,что многим обязан Алле Пугачевой.По словам Дробыша, сочинять он начал очень рано. Первоевремя из-под его пера выходил посредственный материал, однако со временем ситуацияизменилась. "Когда у меня накопилось определенное количество песен, я решил показать их кому-нибудь", – вспомнил композитор в студии программы "Судьбачеловека".Виктор обратился за помощью к приятелю из Голландии. Друг продюсерабыл очень влиятельным человеком – президентом местного отделения компании "WarnerBros"."Он говорит: "У меня есть такая тут тетка одна, ее муж менядостает. А тетка она такая у вас популярная, как президент. Я говорю: "Пугачева?"Он говорит: "Точно", – рассказал Дробыш.Иностранец дал Виктору контакты Аллы Борисовны. Композитор отправилзвезде свои песни, материал ей понравился. Пугачева пригласила Виктора к себе. Музыкантпризнался, что перед встречей с Примадонной очень робел. Чтобы справится сострахом он взял с собой сына."Я приехал, и она была вся в соплях такая, не в настроении: "Песнинормальные, я их возьму, сколько тебе денег?" Я не ожидал, я вообще не думалпро деньги. Вот так, Алла Борисовна, могла не давать, я бы тебе и так их отдал",– обратился Дробыш к Пугачевой прямо из студии ток-шоуПродюсер отметил, что обязан певице карьерой. БлагодаряПримадонне он заработал себе имя."Она сделала для меня самое главное: вот эту первуюступеньку. Она не спела не одной моей песни, я все сразу перегрузил на КристинуОрбакайте. Кристина моя певица, я ее чувствую. А дальше все, дальше я всесделал сам", – рассказал композитор в программе