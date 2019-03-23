Виктор Дробыш рассказал о начале своего творческого пути. В
программе Судьба человека телеканала Россия 1 музыкальный продюсер признался,
что многим обязан Алле Пугачевой.
Виктор Дробыш рассказал о начале своего творческого пути. В
программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" музыкальный продюсер признался,
что многим обязан Алле Пугачевой.
По словам Дробыша, сочинять он начал очень рано. Первое
время из-под его пера выходил посредственный материал, однако со временем ситуация
изменилась. "Когда у меня накопилось определенное количество песен, я решил показать их кому-нибудь", – вспомнил композитор в студии программы "Судьба
человека".
Виктор обратился за помощью к приятелю из Голландии. Друг продюсера
был очень влиятельным человеком – президентом местного отделения компании "Warner
Bros".
"Он говорит: "У меня есть такая тут тетка одна, ее муж меня
достает. А тетка она такая у вас популярная, как президент. Я говорю: "Пугачева?"
Он говорит: "Точно", – рассказал Дробыш.
Иностранец дал Виктору контакты Аллы Борисовны. Композитор отправил
звезде свои песни, материал ей понравился. Пугачева пригласила Виктора к себе. Музыкант
признался, что перед встречей с Примадонной очень робел. Чтобы справится со
страхом он взял с собой сына.
"Я приехал, и она была вся в соплях такая, не в настроении: "Песни
нормальные, я их возьму, сколько тебе денег?" Я не ожидал, я вообще не думал
про деньги. Вот так, Алла Борисовна, могла не давать, я бы тебе и так их отдал",
– обратился Дробыш к Пугачевой прямо из студии ток-шоу
Продюсер отметил, что обязан певице карьерой. Благодаря
Примадонне он заработал себе имя.
"Она сделала для меня самое главное: вот эту первую
ступеньку. Она не спела не одной моей песни, я все сразу перегрузил на Кристину
Орбакайте. Кристина моя певица, я ее чувствую. А дальше все, дальше я все
сделал сам", – рассказал композитор в программе