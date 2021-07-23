В Петушинском районе еще в декабре прошлого года случилось ДТП с участием нетрезвого водителя, который управлял автомобилем «Фольксваген Пассат». Он врезался в стоящую рядом машину.

В Петушинском районе еще в декабре прошлого года случилось ДТП с участием нетрезвого водителя, который управлял автомобилем «Фольксваген Пассат». Он врезался в стоящую рядом машину. Прибывшие на место сотрудники ДПС заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медосвидетельствование. По данным УМВД области, мужчину уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.