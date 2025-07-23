Обвинения предъявлены жителю Владимира и жителю Москвы, оба ранее судимы.

Во Владимире завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении, в ходе которого у 30-летнего жителя Гусь-Хрустального похитили более 2 миллионов рублей. Обвинения предъявлены 41-летнему жителю Владимира и 37-летнему жителю Москвы, оба ранее судимы.В августе прошлого года пострадавший, занимающийся куплей-продажей ювелирных изделий, договорился о выгодной покупке инвестиционных золотых слитков весом 400 граммов со своим знакомым. Сделка должна была состояться на парковке крупного торгового центра во Владимире, в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Потерпевший прибыл на место с сумкой, в которой находилось 2 миллиона 280 тысяч рублей. В его машину сел знакомый, который внезапно начал избивать его и требовать деньги. Когда водитель попытался уехать, нападавший выдернул ключ из замка зажигания и сломал его. В этот момент через открытое окно автомобиля второй сообщник также начал наносить удары, а находившийся в салоне злоумышленник забрал деньги. После этого нападавшие скрылись.Полицейские изучили записи с камер и установили личности подозреваемых, позже их задержали.