Большая часть заболевших приходится на Владимир

Во Владимирской области за прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По регионального управления Роспотребнадзора, с 14 по 20 июля лабораторно подтверждено 27 новых случаев.Большая часть заболевших, 15 человек, приходится на Владимир. Также случаи заражения выявлены в Юрьев-Польском (4), Ковровском (3), Камешковском (2), Петушинском (2) и Собинском (1) районах. Отмечается, что все зарегистрированные случаи протекали в форме острой респираторной инфекции.В целом, за прошедшую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ в регионе обратилось 3608 человек, из них 1053 – во Владимире. Зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрастных группах 0-2 года и 7-14 лет. При этом вирусы гриппа не обнаружены, доминируют негриппозные респираторные вирусы, такие как риновирусы, парагрипп и бокавирусы.