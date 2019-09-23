Сегодня во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи стартует неделя башкирской культуры под названием "Башкортостан - то место, где поёт курай".

Сегодня во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи стартует неделя башкирской культуры под названием "Башкортостан - то место, где поёт курай".Курай - это духовой музыкальный инструмент. Гости библиотеки услышат башкирские народные песни, познакомятся с национальной культурой и кухней. Башкиры - одна из самых многочисленных народностей нашей страны. В России сейчас проживают более полутора миллионов башкир.