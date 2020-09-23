В отношении управляющих компаний и их руководителей прокурором вынесены 20 постановлений о возбуждении административных производств.

Александровская городская прокуратура выявила многочисленные факты ненадлежащего содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов.Отсутствовало либо было разрушено твердое покрытие и ограждение, не имелось обязательной информации, включаяграфик удаления отходов, наименование и контакты лица, ответственного за содержание места накопления ТКО.В этой связи руководителям ООО УК «Эврика Комфорт», ООО «ЖКХ «УЮТ», ООО «Стройресурс», ООО «ЖКС Алдега», ООО «РСК», ООО «Перспектива», ООО «Потенциал» внесены представления, которые удовлетворены, 7 виновных должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении управляющих компаний и их руководителей прокурором вынесены 20 постановленийо возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых в каждом случае назначено наказание. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.