В отношении управляющих компаний и их руководителей прокурором вынесены 20 постановлений о возбуждении административных производств.
Александровская городская прокуратура в
ыявила многочисленные факты ненадлежащего содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов.
Отсутствовало либо было разрушено твердое покрытие и ограждение, не имелось обязательной информации, включая
график удаления отходов, наименование и контакты лица, ответственного за содержание места накопления ТКО.
В этой связи руководителям ООО УК «Эврика Комфорт», ООО «ЖКХ «УЮТ», ООО «Стройресурс», ООО «ЖКС Алдега», ООО «РСК», ООО «Перспектива», ООО «Потенциал» внесены представления, которые удовлетворены, 7 виновных должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении управляющих компаний и их руководителей прокурором вынесены 20 постановлений
о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях
, по результатам рассмотрения которых в каждом случае назначено наказание. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.