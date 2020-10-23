Известный многим россиян препарат от головной боли – аспирин – оказался эффективным лекарством от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента ..

Известный многим россиян препарат от головной боли – аспирин – оказался эффективным лекарством от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента американских ученых из Университета Мэриленда.Каждый день исследовали давали зараженным, находящимся в больницах, небольшие дозы лекарства, с целью предотвратить возникновение или обострение болезней сердечно-сосудистой системы. Наряду с этим они достигли неожиданного эффекта: принимавшие аспирин пациенты гораздо реже других страдали от осложнений и нуждались в подключении к ИВЛ, сообщает .