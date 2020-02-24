24.02.2020

2020-02-24 09:15:08

Для владимирцев откроется бесплатный секонд-хенд

Пять предметов одежды совершенно бесплатно! Завтра во владимирском "Добромаркете" пройдёт очередной День добрых дел.

Принарядиться "за спасибо" смогут пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и инвалиды. "Добромаркет" - это вещевой магазин вроде комиссионки или секонд-хенда, только с более низкими ценами. Главное отличие в том, что весь ассортимент этого магазина ПОДАРЕН ему горожанами. Т.е. , если человек не знает , куда девать ненужную одежду и обувь, а выбросить на помойку жалко, он может отдать свои вещи в "Добромаркет" . Кому-то другому они обязательно пригодятся!

О круговороте вещей и доброты рассказала хозяйка магазина Ольга Шигаева..

Корр.- Ольга, как этот проект должен работать в идеале, к чему вы стремитесь?

Ш.- Сначала идёт сбор вещей либо через сеть контейнеров, либо в магазине, либо это вывозы из квартир, либо это корпоративный сбор. Дальше идёт распределение вещей на категории. Первая – это вещи, пригодные для носки. Они идут либо на благотворительность, либо в магазин. И – вещи, не пригодные для носки, они отправляются на переработку. Т.е. цель нашего проекта - это вторая жизнь ненужных вещей, чтобы минимизировать количество текстиля, который попадает на свалку. Переработка – это обтирочная ветошь и производство материала типа ватина. А верхняя одежда, не пригодная для носки, отправляется в приюты для животных.

Корр.- Вы мне говорили, что в России есть такие примеры, что у подобных магазинов настолько большой оборот товара, что удаётся даже часть денег выделять на благотворительность.

Ш.- Да, есть такие успешные проекты. Мы к этому стремимся. Но это происходит вместе с ростом продаж. Например «Спасибо» в Питере, у них 6 магазинов и очень большое количество людей посещают эти магазины и покупают там. Это главное, что приносит деньги и возможность финансировать какие-то благотворительные проекты.

Корр.- В советские годы комиссионки были обычным явлением. Потом на смену им с Запада пришли секонд-хенды. Т.е. это нормально сегодня б/у одежду приобретать?

Ш.- На мой взгляд, это абсолютно нормально. Так делают разумные люди, которые не хотят переплачивать. В таких магазинах, и в нашем тоже, можно найти классные, модные вещи, к тому же недорогие. Недавно я увидела в одном торговом центре объявление, что одежду можно взять в рассрочку. Зачем брать в рассрочку пуховик и платить за него несколько месяцев, если можно легко купить его в секонд-хенде?! Также в нашем магазине проходит День добрых дел. Каждое 25 число месяца к нам могут прийти пенсионеры, многодетные, малообеспеченные, беженцы, инвалиды и получить по 5 вещей бесплатно. Многодетные – по 5 вещей на каждого члена семьи.

Корр.- Во Владимире кто ваши дарители одежды? Кстати, кроме одежды, что ещё вы принимаете?

Ш.- Мы принимаем одежду, обувь, аксессуары, сумки, домашнюю мелкую утварь. У нас есть услуга по вывозу вещей. К вам приедут, и всё вывезут. Нам сдают огромное количество вещей. Особенно в последнее время, когда «Спецтранс» закрыл свой проект по сбору вещей. Мне иногда кажется, что я намного больше пользы приношу людям, которые хотят сдать вещи, потому что они освобождают у себя место для чего-то нового, и им от этого хорошо.

Корр.- Кроме вас, есть ещё несколько организаций в городе, которые занимаются сбором и выдачей вещей нуждающимся. Вы с ними сотрудничаете? Или вы своего рода конкуренты?

Ш.- Нет, мы абсолютно не конкуренты. Я всегда готова помочь вещами. Я всегда в поиске того, кому нужна помощь. Например, у меня есть соглашение с управлением соцзащиты, они мне звонят, и я выделяю вещи под их запросы. И также мы сотрудничаем с Центром помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Иногда они мне звонят и говорят, нам нужно женское такого-то размера. Потому что людей, которые хотят отдать вещи, их намного больше, чем людей, которые эти вещи хотят получить. Я посмотрела статистику, каждый раз к нам на День добрых дел приходит по 50 человек. Я очень хочу, чтобы этих людей стало больше!

Раздача вещей состоится 25 февраля с 10 до 14 часов. "Добромаркет" находится по адресу во Владимире: ул. Первая Пионерская 94, за "Славянским базаром" .