87-летняя пенсионерка потерялась в лесу около деревни Гридино под Ковровом 22 июля. В 19:45 вызвали спасателей. В поисковой операции участвовал Михаил Быков, местный блогер-спасатель, он

87-летняя пенсионерка потерялась в лесу около деревни Гридино под Ковровом 22 июля. В 19:45 вызвали спасателей. В поисковой операции участвовал Михаил Быков, местный блогер-спасатель, он рассказал эту историю в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Дежурная смена отправилась к точке сбора для встречи с полицейскими, у которых была вся нужная информация. Уже темнело, на телефон женщина