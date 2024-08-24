Во Владимире к новому учебному году отремонтировали дороги к образовательным учреждениям.

В преддверии нового учебного года во Владимире завершился ремонт городских дорог, которые ведут к образовательным учреждениям. Общая протяженность обновленных участков превышает 2 км и охватывает улицы Горького и Большой Нижегородской, как сообщают власти региона.На обновленном участке улицы Горького расположены Владимирский государственный университет, филиал РАНХиГС при Президенте РФ, средняя школа № 19 и Городской Дворец культуры, где проводятся бесплатные занятия по хореографии, вокалу, актерскому мастерству и декоративно-прикладному творчеству.На улице Большой Нижегородской отремонтировано более 0,7 км дорожного покрытия. Здесь находятся Владимирский экономико-технологический колледж и Городской межшкольный учебный комбинат № 2, куда приезжают обучаться студенты и школьники из различных районов города и окрестных населённых пунктах, таких как Милино, Сновицы, Богослово, Загорье и Багриново.В ходе работ обновили асфальт, разметку, благоустроили тротуары, сниили бордюры на пешеходных переходах и установили дорожные знаки. Вблизи учебных заведений восстановили искусственные неровности для повышения безопасности пешеходов.