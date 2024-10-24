На выполнение работ подрядчик получит 2,5 млн рублей.

Администрация Владимира заказала топографическую съемку исторического центра города. Согласно данным с сайта госзакупок, на выполнение работ подрядчик получит 2,5 млн рублей.Выбор подрядной организации состоится 31 октября, а завершить работы планируется до 13 декабря. Съемка охватит территорию в границах улиц Гоголя и Дворянской, а также Рабочей, Урицкого, Николо-Галейской, Новогончарного переулка, площади Фрунзе и Лыбедской магистрали.Напомним, ранее мы писали, что