Владимир претендует на звание культурной столицы 2028 года. Пока мы уступаем трем регионам-лидерам. С 1 мая по 30 ноября на портале «Госуслуг» идет традиционный общенациональный конкурс. На

Владимир претендует на звание культурной столицы 2028 года. Пока мы уступаем трем регионам-лидерам. С 1 мая по 30 ноября на портале «Госуслуг» идет традиционный общенациональный конкурс. На момент подготовки этого материала россияне отдали уже порядка 950 тысяч голосов. Из них 8,13% достались Владимиру — это 77 768 человек. Областную столицу опережают Великий Новгород, Ярославль и