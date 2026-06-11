На обочине дороги стоит человек с коровой и голосует. Останавливается "Москвич". Человек просит подвезти его до деревни. Водитель медленно поехал, а корова затрусила сзади.
- Да вы быстрее поезжайте, - требует хозяин коровы, она догонит.
Прибавил водитель скорость, корова побежала быстрее.
- Да дуй на всю железку, - требует человек.
Машина пошла уже со скоростью 60 км./час. Корова бежит сзади, не отставая.
Водитель вглядывается в зеркало заднего вида и кричит хозяину:
- Послушайте, я быстрее не могу, с коровой сейчас будет плохо, она как-то странно мигает левым глазом.
Хозяин коровы (спокойно):
- Пошла на обгон...
еще анекдот!