ГЕОГРАФИЯ ЖЕНЩИНЫ
С 18 до 20 лет женщины похожа на Африку – полуоткрыта, полу -исследована, полудика, отличается природной красотой и
плодородными дельтами.
С 21 до 30 лет женщина подобна Америке – хорошо освоена и возделана, широко открыта для торговли, особенно для тех с
тугими кошельками.
С 31 до 40 лет женщина как Индия –жарка и знойна, расслабленна и убежденна в собственной красоте.
С 41 до 50 лет женщина сравни Франции –красива стареющая, но все еще тепла и желанна.
С 51 до 60 лет она становится похожа на Югославию – война проиграна, мучают ошибки прошлого. Требуется масштабная
реконструкция.
С 61 до 70 лет она – Россия – такая же бескрайняя и широкая, с неподконтрольными границами. Фригидный климат отпугивает
людей.
С 71 до 75
еще анекдот!