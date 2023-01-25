Дознаватели МЧС выдвинули две версии - короткое замыкание и самовоспламенение двигателя.
Во Владимире озвучили две возможных причины . Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.
Дознаватели ведомства выдвинули две версии: короткое замыкание и самовоспламенение двигателя. Сейчас эксперты устанавливают подлиную.
Напомним, что ЧП произошло утром 22 января. В салоне транспортного средства находились 60 человек. Никто не пострадал. Все пассажиры самостоятельно покинули воспламенившуюся машину.