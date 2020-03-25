Полицейские и волонтеры напоминают гражданам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Нередко пешеходы переходят проезжую часть в неустановленных местах и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть. Водители, тоже нередко пренебрегая правилами дорожного движения, становятся виновниками ДТП.В рамках пропагандистской акции «Безопасный переход» в течение недели личный состав отделения ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району нес службу на потенциально опасных пешеходных переходах города Судогда.Инспекторы проводили разъяснительную работу с участниками дорожного движения, напоминая основные правила, которые позволяют снизить риск попасть в дорожное происшествие. Напомнили о самом элементарном правиле, которое каждый знает еще с детства: перед тем как перейти дорогу посмотреть, необходимо убедиться в своей безопасности.На самых оживленных нерегулируемых пешеходных переходах полицейские совместно специалистом по работе с молодежью Ириной Мишениной и волонтерскими отрядами «Прометей» школы № 1 и «Отзывчивые сердца» школы № 2 города Судогда проведены акции «Безопасный переход» и «Переходите вместе».Волонтеры продемонстрировали алгоритм безопасного пересечения пешеходного перехода участниками дорожного движения. Взрослым и юным пешеходам ребята напомнили о необходимости быть осмотрительными, не отвлекаться на телефонные разговоры во время перехода.Также пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток, переходить дорогу в зоне пешеходных переходов, а по обочине двигаться в один ряд во встречном направлении движения транспортных средств.Каждый участник акции получил от волонтеров тематическую памятку.Кроме того, ежедневно в часы с высокой плотностью пешеходного потока для жителей города организовано оповещение о соблюдении правил дорожного движения через громкоговорящее устройство, установленное на центральной улице Ленина города Судогда.