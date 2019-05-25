Телеведущая готова к новым отношениям. Дана Борисова побывала на первом свидании с 40-летним бизнесменом. Звезда надеется, что это начало чего-то серьезного.

Телеведущая готова к новым отношениям. Дана Борисова побывалана первом свидании с 40-летним бизнесменом. Звезда надеется, что это началочего-то серьезного.Телеведущая призналась, что тщательно готовилась к встрече с предпринимателем. Дана Борисова долго выбирала наряд и в итоге остановила свой выбор на голубом платьесвободного кроя модной миди-длины.Мужчина – 40-летний бизнесмен, из Ставрополя привез Борисовув фешенебельное заведение "Кафе Пушкинъ", а после ужина пригласил в музейпосвященный поэту Александру Сергеевичу. Судя по всему, нежный образ Даны Борисовой пришелся ухажеру по душе – свидание прошло великолепно, в конце вечера звезде преподнесли сюрприз."Поэзия – это то, что он очень любит, весь вечер читал мнеРасула Гамзатова. А еще подарил десятый iPhone", – рассказала Дана Борисова.Теперь телеведущая ждет новой встречи с кавалером, бизнесменуехал в командировку. Борисова готова к новым отношениям и надеется, что наэтот раз все сложится удачно.призналась, что еще совсем недавно она хотелалишь секса с мужчинами, о серьезности не было и речи. Чувственные наслажденияпревращались в зависимость."На три месяца буквально превратилась в сексоголика. Простопосле реабилитации в феврале прошлого года очень хотелось романтики. Не скажу,что была куча мужчин за этот период – всего трое", – разоткровенничалась с журналистами