Телеведущая готова к новым отношениям. Дана Борисова побывала
на первом свидании с 40-летним бизнесменом. Звезда надеется, что это начало
чего-то серьезного.
Телеведущая готова к новым отношениям. Дана Борисова побывала
на первом свидании с 40-летним бизнесменом. Звезда надеется, что это начало
чего-то серьезного.
Телеведущая призналась, что тщательно готовилась к встрече с предпринимателем. Дана Борисова долго выбирала наряд и в итоге остановила свой выбор на голубом платье
свободного кроя модной миди-длины.
Мужчина – 40-летний бизнесмен, из Ставрополя привез Борисову
в фешенебельное заведение "Кафе Пушкинъ", а после ужина пригласил в музей
посвященный поэту Александру Сергеевичу. Судя по всему, нежный образ Даны Борисовой пришелся ухажеру по душе – свидание прошло великолепно, в конце вечера звезде преподнесли сюрприз.
"Поэзия – это то, что он очень любит, весь вечер читал мне
Расула Гамзатова. А еще подарил десятый iPhone", – рассказала Дана Борисова.
Теперь телеведущая ждет новой встречи с кавалером, бизнесмен
уехал в командировку. Борисова готова к новым отношениям и надеется, что на
этот раз все сложится удачно.
призналась, что еще совсем недавно она хотела
лишь секса с мужчинами, о серьезности не было и речи. Чувственные наслаждения
превращались в зависимость.
"На три месяца буквально превратилась в сексоголика. Просто
после реабилитации в феврале прошлого года очень хотелось романтики. Не скажу,
что была куча мужчин за этот период – всего трое", – разоткровенничалась с журналистами