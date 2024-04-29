Неосторожное обращение согнем привело к пожару в пятиэтажном многоквартирном доме №26 на улице Гагарина в Собинке.Пожар случился около 11:40 28 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС. Судя по

Неосторожное обращение согнем привело к пожару в пятиэтажном многоквартирном доме №26 на улице Гагарина в Собинке.Пожар случился около 11:40 28 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС. Судя по фото, огонь разгорелся, когда хозяйка квартиры, 60-летняя бабушка, готовила, поскольку огонь перекинулся на шкафчик над плитой. Пламя распространилось на 1 квадратный метр. Пожарные спасли бабушку и эвакуировали 20