Во Владимирской области состоится Первенство России по спортивному ориентированию Турнир стартует...

Во Владимирской области состоится Первенство России по спортивному ориентированиюТурнир стартует 2 мая 2024 года и будет проходить на двух площадках: в городе Владимире и в деревне Масленка Суздальского района. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.За победу поборются более 650 спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации. Владимирскую область на соревнованиях представят 95 спортсменов.Ориентировщики будут соревноваться в двух дисциплинах: «Кросс-спринт» и «Кросс-многодневный».«Спринтерские дисциплины - наиболее зрелищные, они проводятся в городской черте, в парках и привлекают большое количество зрителей. Лесные, классические в спортивном ориентировании, дисциплины проходят в лесных массивах на пересеченной местности», - пояснили в региональной Федерации спортивного ориентирования.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области