В преддверии Дня Победы жителям Владимирской области предлагают рассказать историю подвига своей...
В преддверии Дня Победы жителям Владимирской области предлагают рассказать историю подвига своей семьи
В преддверии Дня Победы во Владимирской области стартовал проект «Наследники победителей». Его реализует региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».
Истории семей героев СВО, их отцов, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, публикуются в формате рассказов в социальных сетях филиала госфонда. Они иллюстрируются фотоколлажами, на которых прошлое, настоящее и будущее – едины.
В Правительстве Владимирской области пояснили: для того, чтобы рассказать историю подвига своей семьи, необходимо написать на почту [email protected]
. Специалисты госфонда помогут оформить информацию для проекта.
Вот, например, одна из пронзительных историй, опубликованная в рамках проекта:
«Тахир Садиев – ветеран СВО. 16 лет он служил в органах внутренних дел. В начале 2000-х принимал участие в боевых действиях на северном Кавказе. С самого начала специальной военной операции выполнял боевые задачи в составе батальонно-тактической группы 44 Гвардейского Танкового полка. 25 марта 2022 года в ходе боя по танку был открыт огонь противника. Экипаж при эвакуации подвергся обстрелу из пулемётов. Выбравшись первым из танка, Тахир, рискуя жизнью, закрыл собой командира и спас его от пулемётной очереди. Две пули попали в спину Тахиру. Благодаря боевым товарищам, он был доставлен в госпиталь, где были проведены сложные операции. После длительного лечения вернулся домой и продолжил службу в должности старшины танковой роты. За самоотверженность, мужество и отвагу Тахир Садиев награждён государственной наградой Российской Федерации – орденом Мужества.
Дедушка Тахира – Франц Рафаилович Басевич – в июле 1941 года в возрасте 20 лет ушёл на фронт добровольцем. Он проходил службу в звании лейтенанта медицинской службы в 112 стрелковом полку, затем в 333 стрелковом полку 117 стрелковой дивизии. За время нахождения на фронте спас множество жизней, эвакуируя солдат с поля боя и проводя операции. Франц Басевич был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью Президиума Верховного Совета «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
У Тахира растет сын Егор, который обязательно унаследует воинскую доблесть отца и прадеда».
Кстати, Тахир Садиев – частый гость в учебных заведениях Владимирской области. Он регулярно встречается со школьниками и студентами, рассказывая о подвигах товарищей и любви к Родине, проводит для ребят «Уроки мужества».
Фото: Правительство Владимирской области