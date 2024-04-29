Во Владимире прошел региональный этап чемпионата Профессионалы Технологии искусственного...

Во Владимире прошел региональный этап чемпионата "Профессионалы"Технологии искусственного интеллекта в беспилотных системах". Подробнее Федор Лалакин.Зеленый свет означает - дрон нашел, то, что искал и уже передает информацию об этом своему "коллеге"- ровер- контакту, чтобы тот выехал по координатам и устранил проблему.Задача- отыскать деревья, которые повредил непарный шелкопряд.Екатерина Шмелева, главный эксперт чемпионата:- Эксперты усложнили ребятам задачу и обозначили поврежденные деревья и не поврежденные, а также препятствия, различными цветами и поэтому ребятам было необходимо написать программу, которая в дальнейшем, написать программу, которая могла бы распознавать по фотографиям цвет и делать вывод о том, что это.Всего в чемпионате 5 модулей-этапов: первый - собрать, настроить и укомплектовать беспилотную технику, затем получить данные с местности в полете при помощи ручного управления.После всего этого- самое сложное, по словам ребят, испытание - просим дублировать все задание в созданном самими участниками цифровом мире. Степан рассказывает: с конструированием беспилотников связала неудачная покупка. Купленный им дрон оказался сломан, и чтобы его починить, он решил детально разобраться в этой сфере.Степан Рубанович, участник чемпионата:- Начиналось все с идеи починить один дрон, а в итоге закончилось тем, что я сейчас выступаю на этом международном чемпионате.. ..самое интересное это и дополнять и конструировать дроны сами. Их дополнять с помощью различных захватов, множества камер, а также эфпиви пилотирование.Перед последним этапом участникам нужно было написать подробную инструкцию, чтобы даже те, кто далек от программирования, спокойно могли пользоваться беспилотным "тандемом". Финал поединка- показательный полёт. Дроны уже без помощи ребят успешно прошли весь маршрутФедор Лалакин Александр Чунаев "Вести-Владимир"