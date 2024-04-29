Команда Владимирские Львицы впервые завоевали победу в Высшей лиге Чемпионата России В первом...

Команда "Владимирские Львицы" впервые завоевали победу в Высшей лиге Чемпионата РоссииВ первом матче финальной серии девушки из Владимира обыграли в Челябинске «Славянку» со счетом 75:63. Вот только полученная перед ответной игрой фора «+12» означала лишь то, что во Владимире у соперниц нет никаких шансов отыграться.В этом чемпионате за 21 домашний матч «Владимирские львицы» уступили всего лишь трижды. И ни разу с двузначной разницей: еще в ноябре проиграли по одному разу новосибирскому «Динамо»-2 (63:66) и «Енисею»-2 (69:77). А последняя осечка на своей площадке произошла 14 января. Правда, как раз в поединке со «Славянкой» - 67:69.В Российской федерации баскетбола команду «Владимирские Львицы» назвали «феноменом».Титул MVP (Most Valuable Player) плей-офф достался защитнику «Владимирских львиц» Алине Гончаренко. Она же получила приз зрительских симпатий.Фото: группа "ВКонтакте" "Владимирские Львицы", Российская Федерация баскетбола