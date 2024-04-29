Вне зоны доступа: владимирцам рассказали, что такое номофобия В современном обществе без...

"Вне зоны доступа": владимирцам рассказали, что такое номофобияВ современном обществе без смартфона едва ли можно представить ежедневное общение, развлечения и даже работу.Однако, наряду со всеми преимуществами использование гаджетов имеет и обратную сторону. Например, человек может страдать «номофобией» - зависимостью от смартфонов, сопровождаемой тревогой из-за отсутствия под рукой своего «цифрового помощника». Любопытно, что это слово зарегистрировано в Кембриджском словаре еще шесть лет назад.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о пользовании смартфонами.- 58% россиян утверждают, что легко могут проводить время без смартфона и не думать о пропущенных уведомлениях (58%).- 26% испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время.- 14% не задумываются о проблемах такого рода.В основном граждане используют смартфоны, чтобы поддерживать связь с родными и близкими. Больше всего времени, по собственным оценкам, они тратят именно на общение (62%).У четверых из десяти время в смартфоне уходит на решение учебных/рабочих задач и чтение новостей. Далее следует просмотр социальных сетей, чтение ленты, онлайн-покупки и просмотр видео, фильмов, сериалов. Чтение книг и игры в смартфоне пользуются меньшей популярностью.Несмотря на то, что до номофобии большинству наших сограждан, вероятно, еще далеко, две трети российских пользователей смартфонов скорее не готовы отказаться от «умного помощника», заменив его обычным кнопочным телефоном (66%).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений