Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что на 25 октября в регионе действуют...

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что на 25 октября в регионе действуют 2300 коек для больных с коронавирусом. Свободных осталось всего 143 койки, заняты 94% - 2157.Также стало известно, что 25 октября в родильном доме Областной клинической больницы было создано 60 коек для для беременных, рожениц и родильниц с подтвержденным коронавирусом. При этом в Роддоме №2 г. Владимира закрыты 20 специализированных коек для инфицированных беременных, рожениц и родильниц. Теперь это учреждение женщин с инфекционной патологией не принимает.