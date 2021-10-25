В Суздальском районе, через дорогу от строящегося коттеджного посёлка планируется разместить...

В Суздальском районе, через дорогу от строящегося коттеджного посёлка планируется разместить кладбище. Об этом неприятном факте местные жители узнали несколько дней назад. Репортаж Марии Городской.Мария Городская, корреспондент:- Этот участок почти семь гектаров. По кадастровому номеру он до сих пор относится к особо охраняемым природным территориям. С правой стороны, недалеко от меня, находится коттеджный посёлок. С левой стороны находятся дачные участки. Но почему-то именно эту территорию выбрали для того, чтобы сделать здесь кладбище."Продаётся дом с видом на кладбище", вскоре здесь могут появиться такие объявления, говорят жители местных садовых товариществ- а новосёлов из строящегося посёлка ждет неприятный сюрприз.Екатерина Байкова, местная жительница:- Смотрим, строители что-то делают на поле. Мы остановились, у них спросили, что они делают. Они сказали нам: "Здесь будет кладбище". Мы были шокированы.Рядом еще три деревни - Раменье, Баскаки, Велисово. Местные задаются вопросом - живописнее места для кладбища не нашлось? Недалеко река Нерль и красивый лесной массив, который, опасаются люди, может быть вырублен.- Я сюда 25 лет за грибочками ходила вообще-то! И за черничкой! И что?!Сотрудники администрации Боголюбовского сельского поселения на вопрос сельчанки ответить не смогли. По их словам, публичные слушания состоялись ещё в тринадцатом году - и жители не были против отдать этот участок под кладбище. Только что это были за жители и в какой точно день проходили слушания - неясно. Генеральный план утвердили несмотря на то, что эта территория - природоохранная зона. Сведения в открытом доступе - на кадастровой карте.Юрий Илларионов, председатель СНТ "Газовик" Суздальского района:- Мы находимся, значит, в охранной зоне Клязьминского водозабора. А кладбище как-то вывели! Кто это сделал? Здесь находится на четырнадцати метрах подземный артезианский бассейн. Вода уникальная у нас здесь. У нас артезианские скважины, у людей колодцы. Всё. Теперь трупный яд будет уходить на четырнадцать и шесть метров всего лишь.Анастасия Пруданова, замглавы по вопросам жизнеобеспечения и социальным вопросам администрации Боголюбского сельского поселения:- Этот участок до сих пор входит в особо охраняемую природную территорию?- На этот вопрос я Вам ответить не могу.Сложности возникнут и с путями подъезда, уверяют жители. На этом участке, по их словам, часто происходят аварии - из-за недостаточной ширины дороги. Сколько времени осталось у местных жителей до превращения их луга в место скорби, пока неизвестно...Анастасия Пруданова, замглавы по вопросам жизнеобеспечения и социальным вопросам администрации Боголюбского сельского поселения:- Пока есть места на имеющихся кладбищах - здесь захоронений не будет. Здесь сейчас обивают просто участок и делают дорожки. То есть подготовительные работы ведутся. Это не значит, что завтра приедут и похоронят здесь.Рабочие тем временем продолжают готовить участок для тех, кого будут провожать в последний путь. Местные жители составляют обращение в областную прокуратуру и уже написали открытое письмо врио губернатора Александру Авдееву. Они очень надеются, что вопрос решат в пользу живых людей.Мария Городская. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"