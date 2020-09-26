Являясь популярным порталом, Вулкан Делюкс ежедневно принимает на своем официальном сайте огромное количество гемблеров.

Подобная нагрузка может вызвать затруднение работы системы, поэтому разработчики используют специальный прием. Они создают для казино Делюкс Вулкан зеркало , которое позволит снять напряжение с основного сервера.

Что такое рабочее зеркало портала и его особенности

Целью работы клуба является создание максимально комфортных и качественных условий для проведения гемблинга. Опираясь на свои приоритеты, оператор портала стремится обеспечить не только соответствующую атмосферу, но также организовывает надежную защиту финансовых операций, своевременные выплаты средств, работу службы поддержки. Однако все это не имеет смысла, если гемблер живет в стране, где азартные игры запрещены законодательством и доступ к сайту ресурса блокирует провайдер.

Предотвратить подобные неудобства можно несколькими способами, но самым простым и эффективным считается создание актуального зеркала. Оно представляет собой абсолютный клон основного сервера с полным дублированием информации о зарегистрированных клиентах, а также их персональных данных. Единственная разница, которая присутствует между этими двумя серверами — это имя домена.

Преимущество актуального ресурса

Благодаря наличию рабочего зеркала, виртуальный портал Вулкан Делюкс позволяет оператору:



защищать своих зарегистрированных клиентов во время атак хакеров;



значительно снизить нагрузку на главный сервер при большом наплыве гемблеров;



предоставить развлечения без возникновения технических проблем из-за появившейся перегрузки;



помочь своим клиентам попасть на сайт в обход блокировки провайдера.



Вспомогательный портал дублирует не только игровой зал и структуру сайта, но и всю имеющуюся информацию о пользователях, поэтому официальным членам клуба повторная регистрация не потребуется.

Как попасть на клон основного сайта

В большинстве случаев система автоматически перебрасывает своих клиентов на зеркальный ресурс. Часто пользователи этого даже не замечают, приступая к своим любимым развлечениям и только позже, случайно взглянув на адресную строку, могут увидеть, что находятся не на официальной странице. Волноваться из-за этого не стоит. Также перейти можно выбрав соответствующую вкладку «Зеркало» на основном сайте, а затем перейдя по рекомендованной ссылке.

Обнаружить адрес домена можно на дружественном сайте или в тематических форумах. Опытные игроки всегда с удовольствием делятся подобной информацией с новичками. Подобные данные можно получить с письмом в рассылке на электронный адрес или уточнить у службы технической поддержки.

В зеркало казино Вулкан Делюкс играть может каждый желающий, независимо от прохождения регистрации и наличия денег на депозите. Автоматы портала, дарят всем посетителям незабываемые ощущения, сумасшедший азарт, щедрые бонусы и возможность получить долгожданный профит.