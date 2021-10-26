Тем, кто вовремя не получил льготные лекарства и был вынужден покупать их, помогут компенсировать затраты. Профессиональные юристы проконсультируют и подготовят всё необходимое для обращения в суд, причём бесплатно.

Помогут бесплатноТем, кто вовремя не получил льготные лекарства и был вынужден покупать их, помогут компенсировать затраты. Профессиональные юристы проконсультируют и подготовят всё необходимое для обращения в суд, причём бесплатно. С идеей такого законопроекта вышли депутаты Сергей Бирюков и Ирина Кирюхина. Парламентарии считают, что в нынешней ситуации такая мера очень востребована.Начало года для многих льготников, получающих бесплатные лекарства, стало тяжёлым испытанием. Переход на новую - централизованную систему выдачи медикаментов - задумывали как усовершенствование, а на деле он привёл к настоящему коллапсу. С огромными проблемами столкнулись федеральные и региональные льготники, взрослые инвалиды и родители маленьких пациентов. Количество рецептов на отложенном обслуживании оказалось беспрецедентным. Общую неразбериху усугубили кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение сроков ввода единой цифровой платформы.В ручном режимеПрофильный комитет Законодательного Собрания и рабочая группа ЗС неоднократно поднимали вопрос о необходимости принять экстренные меры по решению проблемы. В облпарламенте регулярно мониторили ситуацию. Множество обращений избирателей депутатам приходилось решать, что называется, «в ручном режиме». Все это и натолкнуло на идею закона о предоставлении дополнительных гарантий льготникам на осуществление их права на бесплатные лекарства. Впервые мысль о необходимости такой меры прозвучала летом, как раз в ходе дискуссии на одном из заседаний рабочей группы. К настоящему моменту законопроект полностью подготовили и после одобрения профильным комитетом вынесут на утверждение общего состава ЗС. Планируется, что это состоится на ближайшем заседании 28 октября.Оплатят тесты?Сейчас вопрос со льготными лекарствами уже стоит не столь остро. Положение постепенно выравнивается. Но за 9 с лишним месяцев жёсткого дефицита льготных лекарств некоторым пациентам приходилось покупать их самостоятельно, и предложенный депутатами закон более чем актуален.Один из авторов документа, председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей Бирюков пояснил:- Раз уж государство - в данном случае, областной департамент здравоохранения - допустило нарушение права людей на льготное обеспечение медикаментами, то обязанность власти - хотя бы помочь людям компенсировать затраты. Иного пути возместить расходы, кроме как обратиться в суд, к сожалению, не существует. Но для этого надо грамотно составить заявление, собрать и подать документы. Всё это бесплатно помогут сделать профессиональные юристы. Такова суть нашего законопроекта.Ещё один законопроект, за принятие которого ратуют члены социального комитета, предусматривает оплату ПЦР-тестов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.- Сейчас любой санаторий, любой детский лагерь не принимает без отрицательного теста на COVID-19. Бесплатно их не делают в принципе. Если родители своим детям это исследование оплачивают, то для воспитанников детских домов требования по ПЦР - запретительная мера, поскольку денег на это нигде не заложено. Законопроект предусматривает опекунам и организациям для детей-сирот возмещение из областного бюджета расходов на проведение исследования», - пояснил Сергей Бирюков.В темуОтдельный пункт повестки заседаний «социального» комитета ЗС ещё в сентябре - вопрос о состоянии единой цифровой платформы всей областной системы здравоохранения. По планам она должна была уже быть введена в строй и работать, но тогда не сдали даже первый этап. Разработчик (Ростелеком) и заказчик (медицинский и нформационно-аналитический центр - МИАЦ) заявляют о том, что взаимопонимание, наконец, нашли, и продукт вот-вот введут в эксплуатацию.Решение вынести вопрос с долгожданным запуском единой платформы приняли по результатам обсуждений на депутатской рабочей группе лекарственного коллапса. Критичный сбой системы обеспечения льготников медикаментами, последствия которого до сих пор окончательно не ликвидировали, произошёл, в том числе, и из-за отсутствия общей базы. По проекту она должна была объединить весь процесс - от выписки рецепта до выдачи лекарства конкретному пациенту.Первый этап большого контракта на 176,5 млн руб. планировали завершить до 15 декабря прошлого года. Но у сторон возникли разногласия. В итоге - претензии, обращения в прокуратуру, штрафные санкции за срыв сроков и самое главное - затягивание процесса.- Наличие единой системы должно сильно упростить процесс, свести к минимуму влияние «человеческого фактора», обеспечить формирование заявки «от пациента» - от его диагноза, от потребностей, а не умозрительно. То, что произошло с обеспечением льготными лекарствами в этом году, - катастрофа. Такого количества рецептов на отсроченном обслуживании у нас не скапливалось никогда, - аргументировал повышенный интерес депутатов к этому вопросу председатель комитета по соцполитике Сергей Бирюков.Руководитель МИАЦ Юлия Арсенина пояснила: основные спорные вопросы с разработчиком урегулировали, успешно идёт опытная эксплуатация системы, программу планируют запустить в полноценную работу. Речь пока идёт только о первом этапе, но уже он позволит использовать систему в достаточно большом функционале. Далее предстоит его наращивать.- Мы связываем большие ожидания с запуском единого цифрового контура в здравоохранении. Единая информационная система даст много возможностей, включая удобную дистанционную запись к врачу и другое. Но главное - мы на это очень рассчитываем - позволит оперативно и в полном объеме обеспечивать людей необходимыми (в ряде случаев жизненно необходимыми) лекарствами, - считает Сергей Бирюков.