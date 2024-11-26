Суд признал его виновным в коммерческом подкупе и кроме денежного штрафа запретил ему заниматься административной деятельностью на 1,5 года.

Начальника отдела по учету электроэнергии АО «ОРЭС Владимирская область» оштрафовали на 1 миллион рублей из-за получения взятки. Инцидент произошел в октябре 2023 года, когда представители компании выявили срыв пломбы на приборе учета и составили акт о безучетном потреблении электричества на сумму 177 876 рублей.Должник жаловался на высокую сумму оплаты и предложил начальнику энергокомпании заплатить деньги за снижение задолженности. После согласия на сделку должник уведомил полицию и согласился участвовать в операции. При передаче взятки в 50 тысяч рублей и бутылки коньяка, начальник был задержан.Суд признал его виновным в коммерческом подкупе и кроме денежного штрафа запретил ему заниматься административной деятельностью на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.