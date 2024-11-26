Создание новых веломаршрутов обсудил губернатор с представителями спортивной общественности, сообщили в правительстве области. Члены велоклуба «Владимир» презентовали Александру

Создание новых веломаршрутов обсудил губернатор с представителями спортивной общественности, сообщили в правительстве области. Члены велоклуба «Владимир» презентовали Александру Авдееву маршрут Владимир – Суздаль – Владимир. Планируется, что его протяженность будет 102 километра. По пути велосипедисты увидят уникальные локации. 19 точек пройдут через малоизвестные памятники архитектуры. Редкие арт-объекты и красивые виды, о которых мало кто знает,