Новый русский (НР) решеил заморозить себя до 2030 года. после наступления срока его разморозили. Выходит Значит он на улицу и диву дается все сверкает, везде небоскребы, тратуары мраморные, даже пылинки на дорогах нет. Он в шоке, останавливает прохожего (П)
НР - Скажите это какой город?
п - Москва
НР - какой сейчас год, а?
п - 2030
НР - А вот вы, так шикарно одеты вы наверно банкир
П - да нет, сантехник
НР - Как зарплата?
П - Хватает и в ресторанчике пообожеть, да и домой тоже
НР (неунимается) - и сколько в ресторанчике то?
п - недорого .... всего то 5 юаней
еще анекдот!