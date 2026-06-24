Экологи провели акустическую диагностику черешчатого дуба на Спасской. Специалистов пригласили сотрудники «Зеленого города», чтобы оценить состояние дерева и предотвратить его

Экологи провели акустическую диагностику черешчатого дуба на Спасской. Специалистов пригласили сотрудники «Зеленого города», чтобы оценить состояние дерева и предотвратить его разрушение. Для этого сквозь ствол дуба пропустили ультразвуковые волны, которые способны обнаружить скрытые от глаз пустоты, трещины и очаги гнили. Такая диагностика не наносит вреда дереву и абсолютно безопасна. Юлия Бондаренко, главный специалист, фитопатолог МКУ