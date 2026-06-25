Англия, замок, раннее утро. В столовой сидит с порцией овсянки лорд. Входит горничная, звонит в колокольчик и говорит: ""Ваша газета, сэр"". Три года спустя: Англия, замок, раннее утро. В столовой сидит с порцией овсянки лорд. Входит горничная, звонит в колокольчик и говорит: ""Ваша газета, сэр"".
Еще три года спустя: Англия, замок, раннее утро. В столовой сидит в дымину пьяный лорд, на полу кровавые пятна, насрано в камин... Входит горничная и остолбенело спрашивает:
- В чем дело, сэр?
Лорд поднимает голову и устало произносит:
- Остоп*здело!
еще анекдот!