Вечером 25 января за медицинской помощью обратился 44-летний хирург из стоматологической клинике на Цветном бульваре в центре Москвы. Мужчину избили прямо на рабочем месте. В больнице у ..

Вечером 25 января за медицинской помощью обратился 44-летний хирург из стоматологической клинике на Цветном бульваре в центре Москвы. Мужчину избили прямо на рабочем месте. В больнице у пострадавшего зафиксировали закрытый перелом костей носа и ссадину спинки носа, передает сетевое издание "". По факту случившегося проводится проверка.