За 2020 год ЦЗНы региона устроили на работу 24137 человек.

На рынке труда Владимирской области растёт число граждан, которые обращаются в Центры занятости населения.«Соответственно, наблюдается рост численности безработных», – отметил замгубернатора Сергей Шевченко во время своей пресс-конференции.В марте 2020 года их количество составляло 6852 человека, в октябре – 31 тысяча, к 1 января – 24954.За 2020 год ЦЗНы региона устроили на работу 24137 человек.Напомним, что после нового года «биржи» труда частично на очный формат работы и начали принимать людей по предварительный записи.