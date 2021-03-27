Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Не всё под контролем. Взрыв элеватора в Муроме оставил без тепла жителей центральной части города.
- На откуп мошенникам. Владимирцы стали брать кредиты, чтобы погасить несуществующие долги.
- Дорога ярости. Жители Петушинского района высказали всё, что думают про строительство трассы М12.
- Чтобы не болели. В больнице Нововязников внезапно ликвидировали круглосуточный стационар.
- Дом народного творчества. В селе Порецкое Суздальского района по нацпроекту построили новый ДК.
- И... Не показалось. На улицах Владимира были замечены танцующие динозавры.